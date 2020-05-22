«Но на похороны не пришла»: Понаровская помогла семье Началовой заполучить лучшее место на кладбище

67-летняя Ирина Понаровская помогла семье Юлии Началовой заполучить лучшее место на кладбище, но на похороны подопечной не пришла. Напомним, певица ушла из жизни на 39 году жизни. Смерть Началовой стала шоком для многих ее коллег по шоу-бизнесу и ударом для друзей и родственников. Близко к сердцу приняла утрату и Понаровская, которая на тот момент уже переживала кончину матери.

Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Сразу после смерти Юли у родственников певицы возникли некоторые сложности, поэтому изначально разговоры велись о Новодевичьем. Именно Понаровская, как убеждает певец Александр Богданович, поспособствовала и помогла семье Юли выбить место на Троекуровском.

«Ира сделала все, чтобы Юле дали лучшее место на кладбище. Но на похороны не пришла. Она говорила: «Если я там появлюсь, то сама умру!» — передает его слова «Собеседник».

Напомним, в ближайшее время на могиле Юлии должен появиться памятник. Папа певицы Виктор Началов в день годовщины смерти дочери рассказывал, что монумент планируется возвести из гранита: на нем будет красоваться портрет всеобщей любимицы. «Скромненький, но со вкусом», — подмечал он.