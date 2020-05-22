«Просто куколка»: Асмус поделилась с поклонниками озорным селфи

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус отличается легким и веселым нравом в общении с подписчиками в своем микроблоге в Instagram. 32-летняя красотка любит пошутить, разместив селфи с усами, или предстать перед публикой в смешном наряде. Актриса не боится выглядеть смешно и обладает самоиронией, которой насыщен чуть ли не каждый пост в соцсети, из-за чего фолловеры с нетерпением ждут новых публикаций.

Вот и на этот раз звезда поделилась озорным селфи, на котором не побоялась показать язык. При этом актриса написала довольно серьезный текст.

«Помните, я писала, что терпеть не могу вещи, где крупно написан бренд? Прям вот понять не могу, как люди это носят», — недоуменно заявила Асмус.

Но и тут звезда, оказывается, юморит: на Асмус красуется трендовая однотонная футболка с логотипом бренда. Подписчики не смогли этого не заметить и поспешили оценить чувство юмора своей любимицы: «Но сама ношу», «Несмотря на это фото, надеюсь, нечего не изменилось», «Смешная».

По традиции среди комментариев — куча комплиментов. Нашлись даже очень оригинальные: «Классный язычок!!», «Просто куколка», «Красивая», «Ты просто килограмм карамелек, очень сладкая на фото», «Симпатяшка».