«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Две дивы: Шейк поздравила Кэмпбелл с 50-летием совместным архивным фото

Супермодель опубликовала совместное фото с Черной Пантерой.

Две дивы: Шейк поздравила Кэмпбелл с 50-летием совместным архивным фото
Ирина Шейк. Фото Global look press

22 мая 50-летний юбилей отмечает всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл. Звезда подиума принимает поздравления из самых отдаленных уголков планеты от друзей и знакомых разной величины и статуса.

Поздравила подругу и коллегу по цеху и Ирина Шейк. Супермодель опубликовала в сторис своего Instagram совместное фото, на котором обе красотки сидят в обнимку и позируют на камеру с томным взглядом.

Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. Фото
Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. Фото: «Инстаграм»

Наоми Кэмпбелл является одной из самых востребованных моделей, до сих пор покоряющих подиумы и украшающих обложки глянца. Она пришла в модельный бизнес в 15 лет и стала первой темнокожей манекенщицей, появившейся на обложках французского и английского журналов Vogue.

Звезда получила прозвище Черная Пантера за свой строптивый нрав и плохо контролируемую агрессию – красотка не раз избивала не только своих сотрудников, но и нападала на полицейских.

Тэги

Ирина ШейкНаоми КэмпбеллШейк
Loading...