«Мы больше не виделись»: Харламов публично сознался в сожжении дома своей подруги

Резидент Comedy Club только спустя много лет решился поделиться этой эпичной историей.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов публично сознался в сожжении дома своей подруги. Много лет юморист и супруг Кристины Асмус не решался поделиться этой эпичной историей, лишь недавно он набрался храбрости и признал вину за случившееся.

В эфире Youtube-шоу «Бар в большом городе» Гарик поведал, что в тот злосчастный вечер наведался с двоюродным братом к девушке-костюмеру, которая помогала ребятам одеваться перед выходом на сцену в КВН, на дачу. Родители дамы поселили ребят в гостевой домик, который только начали строить. Когда наступила ночь, Гарику и его родственнику стало холодно. Ребята решили согреться с помощью подручных средств. Попытка стала для Гарика и брата роковой.

«Это все, значит, начинает полыхать, мы тушим, ничего не выходит. Помню, как сейчас – мы бежали в сторону луны, а сзади раздается хлопок, и дом для гостей просто горит», — со смехом рассказывает Гарик.

Харламов поспешил обратиться к своей подруге на глазах общественности и попросить у нее прощения за содеянное.

«Гуля, прости нас, пожалуйста, это сделали мы. Я не знаю, выяснили ли они, кто это сделал, с тех пор мы больше не виделись», — подытожил он.