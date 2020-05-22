«Родное лицо»: Пугачева восхитила ярким макияжем на архивном снимке

Примадонна с особой тщательностью следила и следит за внешностью, что всегда отмечают ее поклонники.

Алла Пугачева восхитила ярким макияжем на снимке из прошлого. Стоит отметить, что Примадонна в любом возрасте с особой тщательностью следила за своим внешним видом. В интервью телеканалу НТВ Алла рассказывала, что к кардинальному вмешательству врачей не прибегала, однако очень любит косметические процедуры. Благодаря любви к себе и сейчас мало кто может дать Пугачевой 71 год, а ранее Алла и вовсе выглядела особенно эффектно.

Так, в Сети вспомнили о редком снимке с молодой артисткой. В кадре румяная и с горящими глазами Примадонна задумчиво смотрит куда-то вдаль. Грамотные акценты на лице создает эффектный макияж: подведенные толстыми стрелками глаза первыми приковывают внимание. Дальше взгляд спускается на пухлые губы, накрашенные помадой цвета шоколада. Особое же восхищения вызывает тонкий контур носа и абсолютно плоские щеки.

Комментаторы не смогли удержаться от соблазна лишний раз похвалить Пугачеву за эффектный образ. «Какое же родное лицо! Обожаем Аллу!», «Красавица», «Восхищаемся ею», «Всегда восхитительна», — высказались они.