«Куколка с большими глазами»: Костенко похвасталась кокетливыми кудряшками маленькой дочери

26-летняя Анастасия Костенко поделилась милыми домашними снимками с маленькой дочерью. В июле старшей наследнице Дмитрия Тарасова Милане исполнится два года. Несмотря на небольшой возраст, малышка уже активно помогает маме нянчить младшую сестру: подает Еве соску, включает для родственницы музыку и озорно танцует рядом с ее люлькой.

Костенко же в отсутствие супруга (Дмитрий на время покинул семью и отправился на сборы в клуб) посвящает дочерям все свободное время. Так, Настя поделилась трогательным семейным кадром, на котором прижимает к себе Милану. Девочка появилась перед объективом фотокамеры с распущенными волосами, продемонстрировав всем озорные кудряшки, а также похвасталась розовым платьицем и ободком в тон.

Подписчики Насти поспешили подметить: маленькая Милаша становится настоящей принцессой. «Куколка с большими глазами», «Большая уже, серьезная», «Глаза – мамины, а выражение лица – папино», «Ну какие же вы сладкие», — расхвалили они ребенка.