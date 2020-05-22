«Миюше ничего не запрещаю»: Гагарина дала трехлетней дочурке порисовать на своем лице

Знаменитая певица и наставница проекта «Голос» Полина Гагарина воспитывает двоих детей – 12-летнего сына Андрея от первого брака и трехлетнюю дочку Мию от Дмитрия Исхакова. Причем наследники довольно редко фигурируют в ее микроблоге в Instagram: певица предпочитает не афишировать личную жизнь.

Самоизоляция позволила певице больше времени посвятить семье, и она по-настоящему наслаждается общением с детьми. В новой публикации звезда показала, как проводит время с малышкой Мией. Гагарина позволила дочке рисовать на своем лице краской, и та с удовольствием занялась творчеством.

«Возьми от мамы все или в поисках профессии! Я Миюше ничего не запрещаю, стараюсь не говорить слово НЕТ, она его просто не воспринимает», — подписала видео Гагарина.

При этом певица объяснила свой воспитательный метод научить дочь принимать отказы: она старается при помощи игры перевести тему, зайти с другой стороны и сделать так, чтобы Мия сама согласилась на что-то или захотела.

Кстати, на днях стало известно о том, что Гагарина и Исхаков расстались. Сама певица никак не комментирует новость и предпочитает отмалчиваться на эту тему.