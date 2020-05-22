«Мастер детского развлечения»: Шепелев на карантине освоил новую профессию

Телеведущий уверяет: благодаря самоизоляции, он теперь может работать воспитателем в детском саду.

Телеведущий Дмитрий Шепелев на карантине освоил новую профессию. Вот уже второй месяц многие знаменитости находятся дома и посвящают время бытовым делам. Некоторые артисты записывают видеопоздравления, другие развлекают свою аудиторию рецептами и челленджами. Папа маленького Платона решил выбрать индивидуальный путь и, совмещая приятное с полезным, освоил на практике профессию няни.

На личной странице в Instagram Шепелев рассказал, что в его обязанности входит ежедневная прогулка с детьми во дворе. Чтобы малыши не скучали, Дмитрию постоянно приходится выдумывать и вспоминать различные игры. Так, за последнее время Шепелев предложил Платону и другим мальчикам попробовать себя в «классиках», «ножичках», прятках и догонялках.

«Могу пойти на работу в детский сад теперь. На фотографии новый мастер детского развлечения», — подписал суровый кадр он.

Судя по снимку, на днях Дмитрий примерил на себя образ ниндзя и супергероя – на улицу Шепелев выбрался в полностью черной одежде и малозаметной шапке.