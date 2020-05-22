Венсан Кассель был срочно госпитализирован после аварии. Как сообщает издание Mirror, у актера травмировано лицо. По данным журналистов, Кассель попал в аварию упав со скутера в деревне Арбонн, что на юге Франции. Все произошло еще 20 мая, но СМИ получили информацию только сейчас. Актер сам вышел на связь со своими поклонники и заявил, что его жизни ничто не угрожает и попросил людей не переживать.

Все еще неизвестно, как долго Кассель будет находиться в больнице.

Ранее актер заявил, что не готов сниматься в супергеройских картинах, так как они снимаются преимущественно для детей и на первое место выходит не актерская игра, а качество спецэффектов. Если поначалу Кассель с интересом следил за подобными фильмами, то после того, как они превратились в массовый поток, его интерес угас.

Напомним, недавно актер снялся в третьем сезоне проекта «Мир Дикого Запада».