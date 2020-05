«Я получаю спам отовсюду»: Крис Пратт случайно удалил весь свой электронный почтовый ящик

У актера Криса Пратта произошла большая неприятность. По нелепой случайности он удалил более 50 000 электронных писем со своего почтового ящика. При этом мужчина не забыл записать процесс на видео, разумеется, абсолютно случайно, просто смартфон был под рукой.

Все началось с того, что сын Криса как-то раз заметил, что у отца в ящике очень много непрочитанных сообщений. Пратт решил заняться проблемой, но пара неверных кликов мышью — и мы видим, как послания отправляются в мусорную корзину. Разумеется, это не быстрый процесс и при желании его можно прервать, нажав на отмену или просто закрыв ящик, но тогда не было бы и повода для поста.

В итоге актер не сильно расстроился потере и заметил, что самое время начать все с чистого листа. Пратт также пояснил, как он сумел накопить такое количество писем. Оказалось, что актер любит подписываться буквально на все подряд.

Chris Pratt: I’m going to respond to all my unread emails

Also Chris Pratt: Accidentally deletes 51,000 emails pic.twitter.com/n7YKlTRvi2

— Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) May 21, 2020