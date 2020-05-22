Стиль монохром: Ани Лорак предстала в кожаной куртке и «грубых» ботинках

Исполнительница посетовала на то, что из-за прохладной майской погоды она не может надеть платье.

41-летняя Ани Лорак в беседе с верными почитателями не стала скрывать, что ей пришлось утеплиться из-за переменчивой и не по-весеннему прохладной майской погоды. Так, исполнительница посетовала на то, что пока она вряд ли решится надеть платья. В подтверждение своих слов экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу поделилась свежими кадрами, представ перед объективом фотокамеры в кожаной куртке на молнии, черном топе, практичных брюках и «грубых» ботинках на шнуровке. Примечательно, что певица отдала предпочтение стилю total black.

Возлюбленная 26-летнего саунд-продюсера лейбла Black Star Егора Глеба уточнила, что на домашней изоляции она начала осваивать TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видеороликов. В этом звездной маме помогает восьмилетняя София. Дочка поп-дивы вместе с Ани устраивает импровизированные танцы перед объективом камеры.

В одном из недавних интервью певица рассказала о воспитании единственной наследницы. Так, певица уточнила, что она не препятствует Соне видеться с отцом. Ани Лорак подметила, что ее личное отношение к Мурату не должно как-то сказаться на их ребенке. Артистка считает, что родители не имеют права втягивать детей в свои взрослые проблемы.

Так, бывшая супруга Мурата Налчаджиоглу старается поддерживать его авторитет для дочери. Сейчас Ани встречается с Егором Глебом, который моложе нее на пятнадцать лет. С возлюбленным певица познакомилась на звукозаписывающей студии.

«Постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится», — приводит «ОК!» слова Ани Лорак.

На тот момент поп-дива искренне полагала, что она вряд ли сможет испытать какое-то сильное чувство, довериться новому человеку и открыть ему свою душу. Но все произошло совершенно иначе.