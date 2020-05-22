«Наша цветущая Махидевран»: Феттахоглу показала себя на честном селфи без прикрас

Любовь и признание зрителя пришли к 39-летней Нур Феттахоглу после съемок в турецком сериала «Великолепный век». За основу ленты были взяты исторические факты о султане Сулеймане Великолепном. Вместе с Халитом Эргенчем и Мерьем Узерли актриса получила одну из главных ролей. Нур предоставилась возможность перевоплотиться в главную наложницу повелителя — черкешенку Махидевран, которая по сюжетной линии, подарила династии старшего наследника — шехзаде Мустафу.

Экранной соперницей Феттахоглу за сердце султана стала Мерьем Узерли. В СМИ писали о том, что возлюбленной Халита Эргенча — Бергюзар Корель — было непросто смотреть на поцелуи мужа с актрисой, пусть они и были прописаны по сценарию. Сама же Узерли дала понять, что не испытывала никаких романтических чувств к своему партнеру по «Великолепному веку».

Помимо того, что Нур активно снималась в кино, она уделяла время и своей семье. В браке с бизнесменом Левентом Везироглу актриса родила дочку Элису Гюзин. Малышка появилась на свет в феврале 2016 года.

Примечательно, что до беременности Феттахоглу намеревалась уйти от супруга. Нур какое-то время пожила отдельно от возлюбленного. И только спустя полгода актриса решила восстановить отношения с мужем. Вскоре после этого Феттахоглу перестала скрывать свое интересное положение.

В условиях самоизоляции актриса из «Великолепного века» посвящает все свободное время дому и семье. Так, Нур сконцентрировалась на воспитании ребенка. В stories Instagram партнерша Халита Эргенча поделилась свежим «карантинным» селфи, показав себя на честном фото без прикрас. Как и многие другие знаменитости, Феттахоглу предпочитает не пользоваться косметикой и поддерживает естественную красоту.