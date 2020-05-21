«Буду рядом»: Владимир Пресняков дал сыну совет, который поможет ему достичь успеха

Владимир Пресняков дал сыну Никите совет, который поможет ему достичь успеха. 21 мая внук Аллы Пугачевой и создатель музыкальной группы Multiverse отмечает 29-летие. Пышных торжеств Пресняков устраивать не стал, предпочтя собрать самых близких друзей в домашней обстановке. Супруга Преснякова – Алена Краснова — преподнесла возлюбленному торт со свечами, а остальные члены семьи поспешили присоединиться к празднеству дистанционно.

Так, одним из самых теплых поздравлений отметился папа Никиты – Владимир Пресняков. Он разместил на личной странице в Instagram совместный снимок с именинником, а также признался, что очень гордится успехами своего отпрыска. Не забыл опытный отец и дать своему наследнику важный совет, который позволит парню достичь невероятных высот.

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«Ты — мой первый! Ты — мой старший! Ты — моя гордость! Ты — мой друг ! Будь собой, и ты обязательно всего добьешься. А я всегда буду рядом!» — высказался исполнитель.

Не осталась в стороне и Наталья Подольская. Она подметила, что считает Преснякова талантливым и многогранным парнем и искренне рада, что их праздники соседствуют.

«Будь здоров и счастлив. Мы тебя очень любим», — подытожила она.