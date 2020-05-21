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Внукобанда: 20-летняя дочь Гузеевой познакомила подписчиков с братом и бабушкой

Ольга Бухарова поделилась с аудиторией семейными кадрами на личной странице в Instagram.

Внукобанда: 20-летняя дочь Гузеевой познакомила подписчиков с братом и бабушкой
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой/Фото: globallookpress.com

20-летняя дочь Ларисы Гузеевой, Ольга, познакомила подписчиков с братом и бабушкой. В отличие от своей младшей сестры, Георгий Толордава значительно меньше мелькает на полосах газет и журналов. Мужчина унаследовал опыт знаменитой матери и также избрал для себя карьеру актера. В микроблоге матери сын, впрочем, тоже появляется редко: Лариса предпочитает делиться успехами Ольги и неоднократно подчеркивала: именно Бухарова для нее – главный ребенок.

В микроблоге Ольга решила ответить на вопросы своей аудитории, а заодно поделилась уникальными семейными снимками. Так, на одном из них Бухарова, которой визуально едва ли можно дать больше 15 лет, нежно обнимает старшего родственника со спины. Вдвоем ребята заинтересованно смотрят куда-то в сторону. По фотографии с уверенностью можно подметить, насколько визуально схожи брат и сестра: большие карие глаза, темные брови и улыбка во весь рот роднят Георгия и Ольгу между собой.

Ольга Бухарова и Георгий Толордава
Ольга Бухарова и Георгий Толордава/Фото: https://www.instagram.com/newdecada/

Кроме того, показала Ольга и совместный снимок с бабушкой. Брат и сестра негласно называют себя внукобандой и стараются не забывать навещать любимую родственницу по мере возможностей.

Ольга Бухарова с бабушкой
Ольга Бухарова с бабушкой/Фото: https://www.instagram.com/newdecada/

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