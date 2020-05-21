Не скрывая чувств: невестка Орбакайте поцелуем поздравила мужа с 29-летием

Модель Алена Краснова младше своего избранника на шесть лет. Свой день рождения невестка Орбакайте успела отметить до введения режима самоизоляции. 8 марта возлюбленной солиста группы Multiverse исполнилось 23 года. По этому случаю девушка устроила сразу два праздника. Сначала именинница отметилась в баре-ресторане вместе с подругами. А на утро следующего дня, супруга музыканта организовала семейный ужин, на котором присутствовали: ее тесть Владимир Пресняков-младший с мачехой Никиты — певицей Натальей Подольской. Примечательно, что Кристина Орбакайте на празднике избранницы своего сына так и не появилась. Зато поп-исполнительница побывала на ежегодном шоу модельера Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце.

А вот день рождения Никиты Преснякова было решено отпраздновать за городом. Так, с введением самоизоляции музыкант вывез свою возлюбленную на Истру. Старший внук Примадонны вместе с Аленой Красновой поселились в особняке, который когда-то принадлежал Алле Борисовне. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на вечеринке присутствовали только близкие друзья пары. Именинник, как впрочем и его вторая половинка, не скрывали чувств от присутствующих. Модель поцелуем поздравила супруга с 29-летием. Кроме того, Никита Пресняков задул свечи на торте, под аплодисменты собравшихся.

Ранее в одном из интервью внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса объяснил, почему он не вернулся в Штаты. Ни для кого не секрет, что Никита Пресняков учился за океаном. По словам певца, он обзавелся собственной музыкальной группой и семьей. Все эти моменты и удержали его на родине.