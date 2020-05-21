«Что с вами произошло?»: поклонники не узнали Таисию Повалий на новом фото

Поклонники не узнали певицу Таисию Повалий на новом фото. В последнее время 55-летняя артистка достаточно редко появляется на публике: в начале года исполнительница получила травму ноги и вынуждена была долго лечиться в домашних условиях. Тогда артистка подмечала, что случай изменил их отношения с мужем – продюсером Игорем Лихутой. Мужчина готов был сделать все, чтобы облегчить возлюбленной боль: носил завтраки в постель, целовал ноги, старался исполнить любые желания.

Недавно Повалий вернулась к прежней активности по дому: Таисия репетирует песни за фортепиано, а также периодически выходит в сад и занимается хозяйством. Во время работы с землей певица сделала селфи, на котором ее не узнали поклонники. Визуально артистка стала похожа на сестру Игоря Крутого, утратив былую индивидуальность.

Подметили сей факт и подписчики Повалий. «Что с вами произошло?», «Ну совсем вас узнать нельзя», «Какая была красотка, а что случилось?», «Что вы сделали со своим лицом?» — интересуются люди. Другие поспешили вступиться за любимицу и заявили, что Повалий выглядит превосходно, несмотря на немалый возраст. «Прекрасна! И голубые глаза узнаваемы», «Вы шикарны, мы тоже хотим так отлично сохраниться к 55», — отвесили комплименты они.