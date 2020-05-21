«Роковая мамочка»: Саша Савельева отметилась в белоснежных ботфортах и кожаном тренче

Саша Савельева обладает притягательной внешностью. Не удивительно, что девушке удалось завоевать сердце одного из самых завидных женихов, звезды сериалов, Кирилла Сафонова. Влюбленные вместе уже 10 лет. Год назад артистка подарила своему избранника долгожданного сына Леона. Роды были сложными, но артистка счастлива, что стала мамой. На карантине она все время проводит с ребенком.

Уже через полгода после родов Саша вышла из декрета. Она сразу вернулась не только на сцену, но и в мир моды. Прошлым летом девушка то и дело участвовала во всевозможных фотосессиях. На точеной фигуре артистки смотрится любой наряд. Но теперь она вынуждена сидеть дома. В соцсети певица опубликовала снимки, сделанные около года назад. На них она позирует в белоснежных ботфортах на шпильке и кожаном тренче.

Волосы Савельевой были распущенными и растрепанными, а на лицо нанесен неброский макияж. Такой образ идеально подошел для прохладной московской весны. «Я очень соскучилась по съемкам», — призналась звезда.

Поклонники стали пристально разглядывать снимки. Многие восхитились фигурой певицы, другие остались в восторге от ее модного аутфита. «Красивая», «Роковая мамочка», «Крутые сапожки», «Обожаю ваш стиль», «Мы тоже соскучились по вашим съемкам», «Такая красота», — прокомментировали пост подписчики. На днях Саша заговорила о своем годовалом сыне. Она призналась, что он научился удалять фото из Instagram. При этом артистка подчеркнула, что считает не лучшей идеей давать детям телефон в руки.