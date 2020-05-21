«На регулярной основе»: семилетний сын Рудковской и Плющенко приобщился к боксу

Ранее маленький Саша много времени проводил на катке, тренировал футбольные навыки, участвовал в модных показах и фотосессиях.

Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко приобщился к боксу. До пандемии коронавируса распорядок дня маленького Саши был расписан буквально по минутам: так, мальчик много тренировался на льду, после катания на коньках оттачивал футбольные навыки, на регулярной основе участвовал в модных показах и фотосессиях, периодически появлялся со звездными родителями на светских выходах, а также гастролировал вместе с Плющенко-старшим за рубежом. Опасная болезнь внесла в будничную жизнь Гном Гномыча коррективы: мальчик стал больше времени проводить дома, а также открывает для себя новые спортивные направления.

На личной странице сына Рудковская разместила видео с домашней тренировки Саши по боксу. Ребенка вызвался тренировать чемпион мира Александр Липовой. Специально для занятий Плющенко прикупил сыну профильные перчатки, которые Саша опробовал на днях.

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«Важно тренировать все группы мышц. Тренировки с Липовым теперь в моем графике будут на регулярной основе», — сопровождает кадры подпись.

Стоит сказать, что Саша уже делает определенные успехи. Так, Плющенко-младший уверенно держит стойку, а его удар уже можно назвать достаточно выверенным. Судя всему, в семье продюсера уверены: мальчик должен научиться защищать себя не только словесно, но и физически.