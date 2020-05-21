«Какая сладкая»: мать Тимати поделилась юморными кадрами с сыном и годовалой Алисой

Мать Тимати Симона Юнусова поделилась юморными кадрами с сыном и годовалой внучкой Алисой. Женщина решила перебрать семейные архивы, в которых отыскала забавное видео, которое было снято не менее пяти лет назад. Главной героиней короткого домашнего фильма стала старшая дочь рэпера – Алиса, с которой любящий отец заботливо играет. Тимати подносит к губам стеклянную зеленую бутылку с газировкой, а девочка пытается запретить папе пить из нее, при этом громко смеясь.

Сейчас узнать в той маленькой девочке Алису не так-то просто. Со временем девочка отрастила каре, а волосы сменили цвет с пепельного блонда на классический русый. Кроме того, ребенок стал значительно реже видеть папу из-за высокой занятости, появления младшенького Ратмира и расставания с Аленой Шишковой.

Домашние кадры вызвали умиление у комментирующих. Люди расхвалили ребенка на все лады, а также подметили — подобные ролики из прошлого всегда самые ценные. «Какая она тут сладкая», «У маленьких деток самые чистые и искренние эмоции», «Это очень мило», «Какие они у вас весельчаки», — высказались подписчики.