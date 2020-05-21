«А все уже! Все!»: Рудковская заставила Плющенко просить прощения

Еще ни разу за период самоизоляции подписчики микроблога известного продюсера Яны Рудковской не услышали от нее, что она устала взаперти. Наоборот, может показаться, что светская львица наслаждается изоляцией – настолько креативно она каждый день подходит к процессу создания контента для Instagram. Супруга Евгения Плющенко не только сама снимается в своих сюжетах, но и вовлекла уже всю свою семью.
Видео, которыми ежедневно делится звездная блондинка, неизменно вызывают у ее фолловеров отклик. Как-то Рудковская с Плющенко разыграли сценку о том, как чихнувшую сову Винни Пух выставляет за дверь. Сейчас продюсер сняла продолжение — на этот раз под озвучку о требовании попросить прощения, которая гуляет по Сети:
«Прощения проси», — как будто говорит Рудковская, на что Плющенко отвечает: «Прости, пожалуйста». Но Рудковская отворачивается и произносит коронное: «А все уже! Все! Надо было раньше просить, все уже, все. Все».
«Последствия Винни-Пуха, кто в теме», — написала Рудковская под видео. Сценка, которую разыграли звезды, позабавила подписчиков. Но кто-то из комментаторов потерял сына Яны и Евгения, Сашу. Мальчик, кстати, является неизменным участником забавных вайнов своих родителей. «Наверное, снимает», — предположил кто-то из читателей.