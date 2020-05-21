«Сколько всего еще могло бы быть»: сестра Крутого почтила память Аллы Вербер архивным фото

Сестра Игоря Крутого Алла почтила память Аллы Вербер архивным снимком. Напомним, fashion-директор ЦУМа и близкая подруга многих отечественных знаменитостей ушла из жизни 6 августа минувшего года. Внезапная смерть Вербер стала ударом для многих в шоу-бизнесе, а дочь Аллы — Екатерина — долго не могла смириться с болезненной утратой, продолжая делиться моментами жизни с подписчиками.

21 мая Вербер могло бы исполниться 62 года. В этот день друзья Аллы почтили память модного эксперта памятными кадрами. Так, сестра композитора Игоря Крутого, Алла, показала личный кадр с одного из масштабных мероприятий. На снимке счастливые Вербер, Крутая и Малахов позируют втроем, Андрей трепетно обнимает обеих женщин за талию.

«И столько всего еще могло бы быть! И столько сирени, пионов и ландышей, которые она так любила, могли бы радовать ее сегодня… И столько шикарных платьев она могла бы еще надеть…и удивлять, и восхищать, и смешить , и угощать, и радовать всех тех, кто ее любил… как жаль и как быстротечна жизнь…Скучаю и помню», — написала Крутая.

Присоединились к трогательным словам многие именитые люди. Эммануил Виторган акцентировал внимание, что и на себе чувствует быстротечность жизни. Отметились в комментариях и Анита Цой, Игорь Крутой, Олеся Судзиловская.