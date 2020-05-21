Кудрявый Гарри и Лиза в пышном платье: Галкин поделился редкими кадрами с дня рождения детей

43-летний шоумен с ностальгией вспоминает, какими были его сын и дочь еще несколько лет назад.

43-летний Максим Галкин с ностальгией поделился редкими кадрами с маленькими Лизой и Гарри. Шестилетние дочь и сын ежедневно радуют своих звездных родителей маленькими успехами, а Алла и Максим не забывают публиковать трогательные эпизоды из тесной семейной жизни. Так, на днях Гарри обрадовал Галкина внезапным заявлением — в будущем он мечтает стать «как папа». Творческая же Лиза на вопрос о судьбе артистки предпочла ответить отрицательно.

В четверг, 21 мая, Максим решил вспомнить, какими были его сын и дочь еще пару лет назад. Так, в кадре маленький Гарри напоминает сына-богатыря — кудрявый малыш, наряженный в рубашку наподобие папахи, послушно сидит на украшенной вензелями дорогой лестнице из бука. А уже на следующей фотографии наряженная в алое пышное платье Лиза с двумя хвостиками наматывает круги по особняку на новеньком четырехколесном транспортном средстве, подаренном ей на день рождения.

«Фотки из родительской серии «Такими уже не будут». Будут другими, главное, чтоб были счастливы!» — озвучил свои чаяния Галкин.

Многочисленные подписчики Максима не смогли удержаться от комплиментов. «Сладкие конфетки», «Как интересно смотреть за тем, как растут дети», «Обожаем этих детей как родных», — пишут они.