«Список с именами имеется»: недавно ставшая мамой Марина Кравец планирует рождение сына

Единственная женщина-резидент Comedy Club не скрыла, что ее супруг проявляет себя как самый лучший отец.

Недавно ставшая мамой юмористка Марина Кравец в восторге от нового опыта. Напомним, дочь актрисы комедийного жанра и ее продюсера Аркадия Водахова появилась на свет в начале апреля, немного раньше запланированного срока. Для многих поклонников и даже коллег рождение ребенка в паре стало неожиданностью – все потому, что Кравец не спешила делать акцент на своем интересном положении.

Позже Марина озвучила и имя для дочери – Вероника. В беседе с журналистами Кравец призналась, что она и Аркадий долгое время не могли определиться. К выбору имени для наследницы супруги подошли основательно. На Веронике они решили остановиться, потому что это имя, по их мнению, имеет особую энергетику.

«Оно красивое, сильное, интернациональное, хорошо сочетается с отчеством и фамилией мужа. Не всем нашим родственникам оно сразу понравилось, но выбор был, конечно, исключительно за нами», — разъяснила она.

Марина рассказывает – ее супруг проявил себя как самый лучший отец. Аркадий всеми силами старается помочь своей жене справиться с трудностями материнства, за что Кравец ему бесконечно благодарна. Присутствовавший на родах Водахов старался успокоить жену, поэтому знаменитость ни капли не жалеет, что решилась взять мужа с собой.

Сейчас Марина и Аркадий задумываются и о втором наследнике. Кравец рассчитывает, что следующим ребенком будет мальчик. Впрочем, пока муж и жена с этим не спешат, ведь на данный момент маленькой Веронике необходимо повышенное внимание и уход.

«В целом мы оба за! Тем более что список с мужскими именами тоже имеется», — приводит ее слова «Антенна-Телесемь».