«Худышка сексуальная»: Наталья Ионова продемонстрировала грудь без бюстгальтера

Наталья Ионова, также известная как Глюкоза, состоит в браке с бизнесменом и воспитывает двоих детей. Звезда 2000-х с годами только похорошела. Она отрастила волосы и каждый день работает над своей фигурой. Певица увлекается йогой и другими практиками, а также следит за питанием. Девушка отказалась от продуктов с содержанием лактозы, так как у ее дочери аллергия на них, в итоге вся семья решила придерживаться особого питания.

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Глюкоза заставила даже Ксению Собчак завидовать ее фигуре. Девушки вместе отдыхали на Мальдивах зимой. Однако карантин отразился на жизни многих знаменитостей. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие звезды признавались, что поправились, сидя дома. А вот исполнительница хита «Невеста» накануне опубликовала свое новом фото, на котором продемонстрировала идеальную фигуру. Наталья позировала в белоснежном топе и велосипедках. Она предстала без бюстгальтера, похваставшись красивой грудью.

33-летняя артистка сразила наповал своих фанатов. Ее буквально завалили комплиментами. «Ангел наш!», «Вы очаровательная женщина», «Богиня», «Наталья, классно выглядишь», «Худышка сексуальная», «Какая красота из окна!!! И вы красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Глюкоза часто сталкивается критикой хейтеров. Одним не нравятся ее откровенные наряды, другие критикуют ее образ жизни. Сама певица относится к злопыхателям снисходительно. Для девушки главное, что ее во всем поддерживает муж.