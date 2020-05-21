«С ноткой озорства»: молодежный образ Пугачевой привел в восторг звездного стилиста  

Примадонна для прогулки по территории замка выбрала игривый аутфит, который пришелся по душе многим поклонникам звезды, а также имидж-стилисту Ольге Трофимовой.

Алла Пугачева в самоизоляции совсем не покидает свой замок в период самоизоляции. Ее супруг, телеведущий Максим Галкин, как-то признался, что оберегает Примадонну и запрещает ей выходить на улицу. И вот спустя некоторое время шоумен позволил возлюбленной прогуляться по саду. При этом он сопровождал Пугачеву, а также заснял на камеру ее выход, которым поделился в Instagram с поклонниками.

Как уже писала Teleprogramma.pro, многие фолловеры ахнули, увидев любимицу миллионов. 71-летняя Алла Борисовна выбрала для прогулки невероятно стильный аутфит. Она предстала в молодежном образе, который выдают джинсовые вещи – без денима составить игривый look невозможно. Портал Teleprogramma.pro попросил прокомментировать выбранный Пугачевой наряд профессионального имиджмейкера Ольгу Трофимову.

«Неподражаемая Алла Борисовна предстала в игривом молодежном образе, причем выбрав самые актуальные элементы гардероба. Это джинсы голубого цвета трендового фасона и правильной длины и укороченная куртка из денима, такие куртки наравне с бомберами пользуются в этом сезоне большой популярностью. Укороченная вещь придает фигуре стройность, а всему образу в целом — игривость с ноткой озорства. Алла Борисовна любит кудри на голове, любо легкую укладку, в результате у нее получился абсолютно динамичный, озорной, молодежный образ. Она выглядит естественно и молодо в нем, причем не только за счет выбранного стиля, но и благодаря цветовой гамме наряда», — прокомментировала Ольга Трофимова.

По замечанию имиджмейкера, Примадонна в последнее время все чаще выбирает молодежный стиль в одежде. Причем, несомненно, ей удается его правильно преподнести. Освежающие, подчеркивающие стройную фигуру и ноги наряды ей очень к лицу.

«Алла Борисовна старается подбирать молодежные луки еще и потому, что у нее маленькие детки (шестилетние двойняшки Гарри и Лиза Галкины. – Прим.ред.). Ведь рядом с детьми всегда чувствуешь себя намного моложе, и в результате пересматриваешь весь гардероб. Видно, что делает это Примадонна именно для своих маленьких дочки и сына. Это заслуживает огромного уважения!» — подчеркнула имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.