Неудачная пробежка: Николь Кидман сломала ногу

Спорт не всегда бывает полезен для здоровья, как выяснила звезда.

Актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Как рассказал ее супруг Кит Урбан изданию USA Today, звезда отправилась на пробежку и все было как обычно, но ее нога попала в случайную выбоину на дороге.

В результате небольшой перелом и вывих, не самая приятная травма для 52-летней актрисы. Однако Урбан заявил, что Кидман отлично справляется с травмой, он на ее месте чувствовал бы себя куда хуже.

Как выяснилось, инцидент произошел около пяти недель назад, но неразбериха из-за коронавируса позволила журналистам получить эту информацию только сейчас. В данный момент супруги находятся в самоизоляции в Нэшвилле, штате Теннесси. Пара с нетерпением ждет снятия карантина чтобы повидать родственников в Австралии.