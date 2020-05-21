Неудачная пробежка: Николь Кидман сломала ногу

Актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Как рассказал ее супруг Кит Урбан изданию USA Today, звезда отправилась на пробежку и все было как обычно, но ее нога попала в случайную выбоину на дороге.
В результате небольшой перелом и вывих, не самая приятная травма для 52-летней актрисы. Однако Урбан заявил, что Кидман отлично справляется с травмой, он на ее месте чувствовал бы себя куда хуже.
Как выяснилось, инцидент произошел около пяти недель назад, но неразбериха из-за коронавируса позволила журналистам получить эту информацию только сейчас. В данный момент супруги находятся в самоизоляции в Нэшвилле, штате Теннесси. Пара с нетерпением ждет снятия карантина чтобы повидать родственников в Австралии.