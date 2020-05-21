«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Неудачная пробежка: Николь Кидман сломала ногу

Спорт не всегда бывает полезен для здоровья, как выяснила звезда.

Неудачная пробежка: Николь Кидман сломала ногу
Николь Кидман. Фото: globallookpress

Актриса Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Как рассказал ее супруг Кит Урбан изданию USA Today, звезда отправилась на пробежку и все было как обычно, но ее нога попала в случайную выбоину на дороге.

В результате небольшой перелом и вывих, не самая приятная травма для 52-летней актрисы. Однако Урбан заявил, что Кидман отлично справляется с травмой, он на ее месте чувствовал бы себя куда хуже.

Как выяснилось, инцидент произошел около пяти недель назад, но неразбериха из-за коронавируса позволила журналистам получить эту информацию только сейчас. В данный момент супруги находятся в самоизоляции в Нэшвилле, штате Теннесси. Пара с нетерпением ждет снятия карантина чтобы повидать родственников в Австралии.

Тэги

бегНиколь Кидманновости звёздперелом ноги
Loading...