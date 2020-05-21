«Похожи!»: Подольская представила публике тещу Преснякова

Наталья Подольская отметила в кругу своих близких 38-летие. На празднество пришла ее мама Нина Антоновна, ее сестра-близнец Юлиана, старшая сестра Таня с мужем и их дети.

Снимки с торжества звезда обнародовала в личном блоге. Для многих стало открытием, что певица поразительно похожа не только на свою сестру-двойняшку, но и на маму, тещу Владимира Преснякова.

«Похожи! Счастья вам, девочки!», «Какие вы очаровательные и близкие», «Все похожие!» — прокомментировали этот факт фолловеры в Instagram.

Известно, что Наталья Подольская выросла в интеллигентной, но далекой от творчества семье. Ее мама Нина Антоновна работает директором выставочного зала, а папа Юрий Алексеевич – юрист.

Ранее мы писали о трогательном домашнем имени певицы, которым называет ее муж Владимир Пресняков.