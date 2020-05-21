Засветился: избранница Аршавина сняла видео с футболистом в своем Instagram

Футболист и многодетный отец Андрей Аршавин предпочитает отмалчиваться о своих любовных похождениях, а потому поклонники узнают о них в прессе. Или в социальных сетях. Например, как на этот раз: внимательные фолловеры разглядели знаменитого спортсмена на видео в stories у девушки Габриэлы Шоколад.

Девушка в машине записывала себя, а потом на мгновение перевела камеру на соседнее кресло – в нем оказался Аршавин.

Кстати, именно в компании этой смуглой красотки Аршавина заметили в начале апреля. И ни где-нибудь, а в бане. Футболист нарушил самоизоляцию и на одном из весенних уикендов решил попариться со своей новой пассией. Кто эта девушка и чем занимается, неизвестно. У мулатки есть маленький сын, который часто фигурирует в ее Instagram.

больше по теме Аршавин был замечен в бане в компании новой подруги Сам футболист предпочитает не комментировать личную жизнь.

Напомним, у самого Аршавина четверо детей. От незарегистрированных отношений длительностью 9 лет с Юлией Барановской у него подрастает трое наследников, и дочь от непродолжительного брака с журналисткой Алисой Казьминой.