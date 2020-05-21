Ольга Бузова подразнила поклонников горячим снимком в банном полотенце

Ольга Бузова в очередной раз засветилась с игривым фото. Звезда уже показывала в личном блоге фото, где она предстает в полупрозрачном топе без бюстгальтера. На сей раз девушка и вовсе решила просто обернуться полотенцем.

Судя по обнародованному видео в Instagram, певица только что проснулась и приняла душ – голову она тоже прикрыла полотенцем. Поющая телеведущая также взяла в руки кусочек льда и протерла им лицо. Она утверждает, что делает эту процедуру каждый день, чтобы проснуться и выглядеть бодрой.

Кроме ванны, Ольга любит фотографироваться и на своей террасе. Девушка оборудовала ее для принятия солнечной ванны и уже радовала своих почитателей снимками в купальнике.