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Дочь Игоря Николаева в платье из органзы харизматично прочитала стихи своего деда

Жена композитора Юлия Проскурякова записала для своего отца нестандартное поздравление.

Дочь Игоря Николаева в платье из органзы харизматично прочитала стихи своего деда
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото Global look press.

Супруга композитора Игоря Николаева оригинально поздравила своего папу Проскурякова Павла Сергеевича с днем рождения. Девушка обнародовала в Сети видео, на котором запечатлена вся ее семья, читающая стихи именинника.

В кадре появляется сестра Юлии юрист Ольга Шалагинова, ее мама Людмила Проскурякова, муж Игорь Николаев, она сама и дочь Вероника.

Наследница Проскуряковой по этому поводу примерила голубое платье из органзы, похожее на наряд принцессы. Малышка необычайно старалась, а стихи читала крайне осмысленно для ее 4-летнего возраста.

Дочь Николаева. Фото
Дочь Игоря Николаева. Фото https://www.instagram.com/uliaveronika/

«Папочка, любимый, будь счастлив и здоров, пусть твои стихи читают и любят!» — написала в личном блоге жена Николаева.

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Вероника НиколаеваИгорь НиколаевЮлия Проскурякова
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