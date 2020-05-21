Дочь Игоря Николаева в платье из органзы харизматично прочитала стихи своего деда

Жена композитора Юлия Проскурякова записала для своего отца нестандартное поздравление.

Супруга композитора Игоря Николаева оригинально поздравила своего папу Проскурякова Павла Сергеевича с днем рождения. Девушка обнародовала в Сети видео, на котором запечатлена вся ее семья, читающая стихи именинника.

В кадре появляется сестра Юлии юрист Ольга Шалагинова, ее мама Людмила Проскурякова, муж Игорь Николаев, она сама и дочь Вероника.

Наследница Проскуряковой по этому поводу примерила голубое платье из органзы, похожее на наряд принцессы. Малышка необычайно старалась, а стихи читала крайне осмысленно для ее 4-летнего возраста.