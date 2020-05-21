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Звездный гость

Пользователи Сети обсуждают жуткую фотографию Дженнифер Лопес

Звезда выложила весьма пугающую фотографию в Instagram.

Пользователи Сети обсуждают жуткую фотографию Дженнифер Лопес
Дженифер Лопес. Фото: globallookpress

Находясь в самоизоляции из-за коронавируса, люди все чаще начинают скучать и уделяют максимум внимания тем вещам, которые в обычное время просто не заметили бы. Новой сенсацией Интернета стала жуткая фотография певицы Дженнифер Лопес в Instagram. Нет, со звездой все в порядке и она, как всегда, прекрасна, но вот некоторые детали фотографии по-настоящему пугают.

Как сообщает издание Daily Mail, певица выложила новый кадр из домашнего спортзала, чтобы показать своим фанатам результаты изнурительных тренировок. А вот на заднем плане виднеется странное лицо мужчины, у которого как будто замотан рот, чтобы он не мог кричать.

Странное лицо в кадре
Странное лицо в кадре. Фото: instagram.com/jlo

Фанаты звезды тут же засыпали ее вопросами на тему, что именно они видят на фото. Многие отметили, что кадр получился жутким, а кое-кто даже предположил, что Дженифер взяла кого-то в заложники. Журналисты же считают, что на фото тренер звезды, который делает упражнения на улице. Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.

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