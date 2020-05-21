Пользователи Сети обсуждают жуткую фотографию Дженнифер Лопес

Находясь в самоизоляции из-за коронавируса, люди все чаще начинают скучать и уделяют максимум внимания тем вещам, которые в обычное время просто не заметили бы. Новой сенсацией Интернета стала жуткая фотография певицы Дженнифер Лопес в Instagram. Нет, со звездой все в порядке и она, как всегда, прекрасна, но вот некоторые детали фотографии по-настоящему пугают.

Как сообщает издание Daily Mail, певица выложила новый кадр из домашнего спортзала, чтобы показать своим фанатам результаты изнурительных тренировок. А вот на заднем плане виднеется странное лицо мужчины, у которого как будто замотан рот, чтобы он не мог кричать.

Фанаты звезды тут же засыпали ее вопросами на тему, что именно они видят на фото. Многие отметили, что кадр получился жутким, а кое-кто даже предположил, что Дженифер взяла кого-то в заложники. Журналисты же считают, что на фото тренер звезды, который делает упражнения на улице. Сама певица пока никак не прокомментировала ситуацию.