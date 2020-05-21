Мини-гольф и дискотека: старший внук Пугачевой начал отмечать свой день рождения в полночь

21 мая старшему сыну Кристины Орбакайте от первого брака с Владимиром Пресняковым Никите исполняется 29 лет. Талантливый наследник уже с самой ночи отмечает. В полночь в компании друзей именинник начал принимать поздравления и подарки, задувать свечи на торте, а также распаковывать сюрпризы.

Его супруга, 23-летняя модель Алена Краснова, в своем Instagram показала кадры праздника. На них абсолютно счастливый музыкант в кругу друзей танцует на вечеринке. В какой-то момент имениннику начинают вручать подарки. Картину с его изображением и названием группы Multiverse, солистом которой внук Пугачевой является, он уже повесил на почетное место.

Кроме того, возлюбленная вынесла именинный торт, и под традиционную Happy Birthday в исполнении участников пира Пресняков задул свечи. А позже компания отправилась играть в мини-гольф, который оказался подарком в день рождения.

С самого утра его успела поздравить мама. Кристина Орбакайте обратилась к сыну в своем Instagram и пожелала ему творческих успехов.