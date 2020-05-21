«Шестое чувство»: Слуцкая перед рождением младшей дочери видела ее во сне

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию 41-летняя Ирина Слуцкая – мама троих детей. Она воспитывает 12-летнего сына Артема и 9-летнюю дочь Варю от первого мужа боксера Сергея Михеева. А также маленькую Киру от бизнесмена Алексея Говырина. О рождении второй девочки стало известно в декабре прошлого года.

Как оказалось, накануне третьей беременности спортсменка увидела пророческий сон. Об этом она рассказала в личном блоге, назвав свой пост «Шестое чувство».

«Мне приснился сон. Передо мной стоит маленькая девочка с серыми-серыми глазами, тянет ко мне ручки и говорит: «Мама, мама!». И правда, я родила девочку Киру с серыми глазками. Не знаю, что это? Интуиция? Но она часто помогает мне», — поведала она.

Ирина призналась, что когда-то это же шестое чувство позволило ей спасти маму. Почувствовав беспокойство, она зашла к ней в комнату и оказалось, что женщина билась в судорогах, теряя сознание. Позже выяснилось, что жизнь ее практически начала обратный отсчет. И если бы не быстрая реакция дочери исход был бы печальным. Женщину доставили со «скорой» в больницу и прооперировали, выяснилось, что у нее серьезные проблемы с почками.