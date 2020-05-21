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Звездный гость

«С Олей? Да вы что!»: Манукян признался, что у него все еще не было секса с Бузовой

Блогер решил честно ответить на вопрос своего подписчика.

«С Олей? Да вы что!»: Манукян признался, что у него все еще не было секса с Бузовой
Давид Манукян. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Известный блогер Давид Манукян сделал неожиданное заявление во время сессии вопросов и ответов со своими поклонниками. Один из смелых фанатов звезды решил поинтересоваться, смог ли Дава все же уговорить Ольгу Бузову на секс. Да, не самый понятный вопрос, учитывая, что молодые люди живут вместе уже несколько месяцев, однако ответ блогера удивил многих.

Давид Манукян
Давид Манукян. Фото: instagram.com/dava_m

«Нет! Ребята, давайте пожалуйста закроем эту тему. Я и секс — нет! Особенно до свадьбы. Нет, ни в коем случае. С Олей? Да вы что! О чем вы говорите, у нас нет никакого секса», — заявил своим подписчикам Манукян.

Мужские голоса за кадром подтвердили слова на заднем плане подтвердили, что блогер бережет себя до первой брачной ночи. Сама Ольга Бузова на это смелое заявление пока никак не отреагировала.

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