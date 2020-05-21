Не доставайся никому: Анджелина Джоли запретила дочке общаться с подругами Брэда Питта

Актриса против того, чтобы ее дочь видела отца с другими женщинами.

Развод знаменитостей редко когда проходит без скандалов, а уж если у пары есть дети, то плохо будет буквально всем. Как сообщает издание Mirror, актриса Анджелина Джоли запретила своему бывшему супругу Брэду Питту знакомить их дочь Шайло с его подругами.

Напомним, недавно журналисты стали все чаще писать о романе Питта с актрисой Алией Шокат. Официально никто из звезд этого пока не подтверждал. Однако Джоли буквально попросила бывшего супруга, огородить дочь от общения с Шокат. По словам представителей СМИ, Шайло познакомилась с подругой Питта случайно, однако была рада встрече. И именно эта радость стала причиной для гнева Джоли.

Но это еще не все: Анджелина также потребовала огородить девочку от общения с Дженнифер Энистон. Хотя женщина давно развелась с Питтом и теперь они просто друзья, Джоли это не устраивает.

Напомним, в конце прошлого года Питт заявил, что не избегает новых отношений, однако и не ищет никого специально.