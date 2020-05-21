«Такая интересная»: Кудрявцева показала, какой была 25 лет назад

20 мая Гоша Куценко отметил 53-летие. Его многочисленные звездные друзья и приятели поспешили поздравить с этой датой. Лера Кудрявцева в честь этого события опубликовала архивный снимок с актером, который удивил многих.

В кадре Лера предстает с черными кудрявыми волосами по плечи. Рядом с ней –молодой Куценко, оба держат микрофоны телеканала «ТВ-6».

«Это вроде 95-96 год, если не ошибаюсь. Мы знаем, конечно, друг друга не так давно, всего лишь каких-то 25 лет. Ты такой же, как и тогда – добрый, веселый разгильдяй. Будь счастлив каждую секунду и оставайся всегда таким!» — подписала она кадр.

«Лера, Вы такая интересная, просто загляденье», «Какая вы красивая», «Молодость! Как все пролетело…», «Красивая и тогда, и сейчас», «Брюнеткой лучше», — прокомментировали кадр фолловеры телеведущей.