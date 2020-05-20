Лиза Галкина в широких джинсах и белом пуховике в цветочек отметилась за играми с братом

Максим Галкин вот уже два месяца находится в самоизоляции с семьей. В просторном замке в деревне Грязь, конечно, много места, и всегда можно найти себе занятие. В беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым артист признался, что переживать карантин в квартире бы не смог. Юморист снимает забавные ролики, общается онлайн с друзьями. Иногда он показывает супругу в домашней обстановке.

Так, Алла Пугачева отметилась в джинсах-дудочках. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. К слову, растет модницей и ее дочь Лиза. Шестилетняя девочка даже в домашней обстановке любит носить платья и стильные наряды. Накануне Галкин запечатлел двойняшек Лизу и Гарри во время игр. Мальчик на карантине смастерил из лего невероятную постройку. По всей видимости, ему помогала сестра. На кадрах наследница Примадонны в широких джинсах, белой куртке в цветочек и розовой шапке бегает между столами, пытаясь найти нужную деталь.

К слову, Гарри тоже был тепло одет. Поверх кофты он накинул жилетку. Максим восхитился сооружением, которое возвели дети на столе. У них получилась высокая башня. После этого малыши принялись сооружать машинки.

Многие поклонники восхитились детьми звездной пары. За недолгое время у них появилась своя армия фанатов. К слову, на карантине они часто устраивают спектакли или вечеринки, на которых Алла Борисовна с удовольствием импровизирует.