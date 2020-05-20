«Великолепный мужчина!»: посвежевший 74-летний Петросян предстал перед подписчиками в стильном образе

В период самоизоляции многим жителям страны, которые входят в группу риска, запрещено покидать свои дома. Речь идет о гражданах преклонного возраста, потому как именно для них коронавирус представляет наибольшую опасность. 74-летний сатирик Евгений Петросян изолировался уже давно – так получилось, что его карантин после отпуска в Дубае плавно перетек в самоизоляцию.

Однако солнечная погода заставила затворника выйти. Он решил прогуляться, о чем сообщил поклонникам в своем аккаунте в Instagram:

«Выходя на улицу в наши дни главное — надеть перчатки! Маску снял для фото. И пройдусь. QR у меня есть», — подписал свое фото Петросян.

На снимке Евгений Ваганович предстал довольно посвежевшим. Многие из поклонников даже признались, что он сам на себя не похож. При этом у юмориста аккуратно уложены волосы, а сам артист, по замечанию многих фолловеров, выглядит шикарно.

«Круто выглядите», «Великолепный мужчина! Прекрасно выглядите!», «Супер! Очень стильно!», «Отлично выглядите», «Стильный», «Вы очень модный мужчина!», «Красавец», «Вам очень идет этот образ, вы молодец!» — прокомментировали люди.

Среди подписчиков нашлись те, кто выразил беспокойство за здоровье кумира. Они поспешили порекомендовать Петросяну надеть маску и не рисковать.