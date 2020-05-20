«Есть друзья, которые болеют»: Дапкунайте рассказала, почему соблюдает самоизоляцию

В период пандемии коронавируса практически вся жизнь публичных персон и знаменитостей проходит в Сети. Стримы с друзьями, видеовыступления и онлайн-концерты, а также пресс-конференции с журналистами уже, кажется, стали обыденностью. Многие селебрити считают дни до окончания самоизоляции. Но не актриса Ингеборга Дапкунайте. Звезда призналась во время видеоконференции в Сети, что даже не заметила, как пролетело почти два месяца заточения.

«Мне нравится. Немного встреч в Зуме происходит. Я даже не ожидала, что столько работы можно будет проделать, совершенно не выходя из дома, как, наверное, и многие», — заметила звезда.

Знаменитость предположила, что дни для нее летят, скорее всего, потому что работа не заканчивается. Да и нарушать режим самоизоляции Дапкунайте не решилась бы – она четко соблюдает все меры предосторожности.

«У меня есть приятели и друзья, которые болеют, и это заставляет быть очень осторожной», — пояснила актриса.

Только за всеми ограничениями, которые наложил коронавирус, 57-летняя Дапкунайте не может увидеться со своей матерью, которая живет в другом городе. И первое, что сделает актриса после того, как все закончится, — это навестит ее.