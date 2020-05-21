«Эхо битвы за дитя»: Божена Рынска попала в больницу из-за осложнений после ЭКО

Вдова Игоря Малашенко за свою жизнь предпринимала не одну попытку «зачать ребенка в пробирке».

Светский обозреватель и вдова известного медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска этой весной объявила о рождении его дочери. Малышку Божене выносила суррогатная мать. Путь к появлению наследницы был невероятно труден еще при жизни Малашенко – пара на протяжении четырех лет пыталась завести детей.

Рынска обращалась за помощью к отечественным, зарубежным врачам, использовала достижения современной репродуктивной медицины и сделала несколько попыток экстракорпорального оплодотворения. Но безуспешно. Даже у суррогатных матерей, к услугам которых обращалась пара, эмбрион не приживался. И малышка Женечка, которая родилась этой весной, появилась с седьмой попытки. Ее выносила Божене сурмама.

На днях Божена сообщила в «Фейсбуке», что попала в больницу. Она намекнула на проблемы со здоровьем, к которым ее привели прошлые попытки зачать в пробирке:

«Мы долгое ЭКО друг друга. Лежу в больнице после операции (и близко не пластической), — эхо битвы за дитя нагнало», — написала журналистка.

Она вспомнила своего супруга. Рынска считает, что если бы он был сейчас, в это сложное время, рядом с ней, ей было бы гораздо легче. Друзья поддержали Божену и пожелали ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что Божена Рынска с Игорем Малашенко были вместе с 2012 года, тогда журналистке было уже 37 лет. Как пояснила врач акушер-гинеколог, репродуктолог Дилорум Камилова, женщинам после 35–40 лет все сложнее бывает забеременеть естественным путем. И тогда многие пары, как и Рынска с Малашенко, прибегают к ЭКО. И, если говорить об осложнениях, которые возможны вследствие данной процедуры, то во врачебной практике выделяются ближнесрочные и дальнесрочные осложнения.

«С помощью ЭКО мы преодолеваем то, что в природе непреодолимо, — неспособные забеременеть естественным путем женщины обзаводятся потомством. Но здоровее от этой процедуры пациентки не становятся. В процессе подготовки женщины к процедуре проводится гормональная стимуляция организма. Она необходима для повышения шансов на получение качественных женских клеток. И она может вызвать гиперответ яичников, когда растет больше фоликулов, чем нужно», — рассказала эксперт.

Она отметила, что процедура может вызвать осложнения.

«Осложнения могут быть связаны с самой манипуляцией получения яйцеклеток. Это так называемая пункция яичников, потому что яйцеклетки никак по-другому не получить. Яичники находятся в брюшной полости, и врачу необходимо иглой пунктировать под УЗ- контролем проводить эту манипуляцию. Неизбежно игла попадает в мелкие сосуды, образуется гематома, происходит кровотечение. Очень редко возникают осложнения, связанные со скоплением сгустков крови в яичнике от иглы. Иногда эти формирующиеся кисты в яичниках на месте спунктированных фолликулов разрываются — апоплексия. И некоторые женщины испытывают оперативное вмешательство на себе после обычной апоплексии после овуляции», — добавила Камилова.

Справка Teleprogramma.pro

Дилорум Камилова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, к.м.н., главный специалист по ЭКО ГК «Мать и дитя».