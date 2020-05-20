«Кто же знал, что коты не летают!»: зоозащитники разозлились на Аниту Цой

Защитники животных с жесткой критикой обрушились на певицу Аниту Цой. Всему виной оказался видеоролик, который артистка выложила в свой личный аккаунт в Instagram.

Певица на фоне радуги и с широкой улыбкой на лице зачем-то подбрасывает кота высоко в воздух, а затем пытается его поймать. К несчастью, Цой это не удается и животное падает на дорожку, после чего убегает прочь. Не совсем понятно, для чего стоило показывать своим подписчикам подобный видеоролик, но Анита еще и сопроводила его вызывающей подписью, в которой не извинилась за свой поступок.

«Кто же знал, что коты не летают!» — заявила своим подписчикам певица.

Большинство комментаторов не оценило поступок артистки, более того, многие с яростью накинулись на звезду, осуждая подобное поведение. Спустя сутки Цой выложила новый пост, в котором на протяжении девяти минут объясняла, что все нападки в ее сторону напрасны, а она сама давно любит животных и никогда не причинила бы им вреда.