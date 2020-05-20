«По просьбам телезрителей»: Юлия Снигирь набрала вес на карантине

Юлия Снигирь одна из самых загадочных отечественных актрис. Она обладает притягательной внешностью, не боится демонстрировать свою естественную красоту и, в отличие от многих коллег, не выставляет личную жизнь напоказ. Девушка состоит в браке с Евгением Цыгановым, но они почти не делятся совместными фото. И лишь недавно артистка позволила разглядеть их четырехлетнего сына Федора.

В свои 36 лет Юлия обладает точеной фигурой, но многие не раз критиковали девушку за излишнюю худобу. Вот уже почти два месяца актриса находится в самоизоляции, что сказалось на ее фигуре. Ранее Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Кристина Асмус и другие знаменитости сетовали, что набрали лишние килограммы на карантине. Теперь и Снигирь призналась, что поправилась. На новом фото она продемонстрировала фигуру в белой майке и брюках с высокой талией.

«По просьбам телезрителей — плюс 2,5 кг. Плохая новость: похоже, это преимущественно мышцы (я полюбила приседания, выпады и отжимания)», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что артистка по-прежнему очень стройная. Многие посоветовали девушке, чтобы она не обращала внимание на хейтеров. Другие считают, что ей вообще ничего в себе менять не надо.

«Вы — красавица в любом образе. Главное: чтобы Вы нравились сама себе и обожаемому мной Евгению», «Нужно поправиться вам, Юля. Очень худенькая», «Все равно щечки — это ваша невероятная нежность и красота…», «Юля, у вас прекрасная фигура. Эх, моя мечта такой же быть», — прокомментировали пост пользователи Сети.