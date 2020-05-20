«Я вообще домосед»: певица Слава рассказала, куда хочет отправиться в отпуск после пандемии

Как и многие, звезда надеется, что очень скоро жизнь вернется в прежнее русло.

Пандемия коронавируса этой весной внесла изменения в планы практических всех жителей планеты. В России из-за распространившейся инфекции почти два месяца длится режим самоизоляции, а также закрыты воздушные границы. Это значит, что с заграничным отпуском многим россиянам, скорее всего, придется попрощаться. Телеведущая Ксения Собчак уже объявила, что намерена отдохнуть этим летом на Алтае, и это будет ее первый отечественный отпуск в жизни.

А вот певица Слава рассказала порталу Teleprogramma.pro, что собирается в Сочи, как только будет разрешено. Звезда приобрела 4 года назад на Черноморском побережье апартаменты, и регулярно отдыхает вместе с семьей. А вот чтобы очень рьяно куда-то рваться на отдых, такого Слава за собой не припомнит.

«Я настолько устала, мне так хорошо дома с семьей, я вообще домосед. Тем более мы успели буквально в последний момент перед карантином слетать на Мальдивы. Так что никуда особо и не хочется», — рассказала звезда.

Период самоизоляции у певицы, кстати, проходит довольно весело. Например, она вместе с продюсером Виктором Дробышем успела сочинить забавные карантинные частушки, которыми с удовольствием поделилась с подписчиками в Instagram.