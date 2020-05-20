«Мой сын такого не скажет»: Рудковская объяснила, когда позволит Гном Гномычу уйти из спорта

Яна Рудковская относится к тому числу звезд, которые не боятся показывать своих богатств, семейной идиллии или хвастаться очередными успехами. В соцсети продюсер то и дело демонстрирует брендовые вещи и устраивает изысканные завтраки. Ее муж Евгений Плющенко любит покупать дорогие машины и отдыхать на фешенебельных курортах, а у сына пары, Саши Плющенко, которого близкие зовут Гном Гномыч, есть все, о чем мечтают дети.

В новом выпуске передачи «Осторожно, Собчак!» Рудковская пообщалась с блогерами и выслушала разные мнения о себе, включая негативные. Одна из гостей передачи поинтересовалась, как светская львица отнесется к тому, что ее сын в будущем, возможно, захочет завершить спортивную карьеру в 15 лет.

«Мой сын такого не скажет. Это исключено. Мой сын заряжен так! У него есть папа, который его заряжает, и мама. Если вы придете в гости и поговорите с моим сыном… Вы не понимаете, что он далеко уже не маленький. У него есть цель — повторить рекорд его папы. Может, у него получится, это его мечта. Моего сына может остановить только здоровье. Если у него действительно будут проблемы», — высказалась Яна.

Также сама Ксения Собчак попросила продюсера дать свое определение слову «пошлость». Неожиданно блондинка рассекретила свой комплекс.

«Излишне показывать грудь — для меня это пошлость. У меня большая грудь, для меня это всегда было проблемой. Я, наоборот, хотела бы маленькую, потому что, какое платье ни надень, она вываливается. Это пошлость в одежде», — отметила светская львица.

Она добавила, что пошлость в жизни — это много лепнины в декоре, унитазы из необычных материалов. При этом у нее дома стоит кровать семьи Романовых, на которой никто не спит. Эта мебель служит арт-объектом. Рудковская пояснила, что они с мужем собирают древние русские вещи и привозят их в Россию.