В Сеть попал снимок Андрея Губина времен посещения им детского сада

На фотографии исполнителю не больше пяти лет.

На фанатской страничке певца Андрея Губина в Instagram появился детский снимок яркого исполнителя. На фотографии будущей звезде отечественной эстрады не больше пяти лет. Судя по всему, фотография была сделана в детском садике, который посещал музыкант много лет назад.

«Милый такой мальчишка. Детство – это то, что мы потеряли во времени, но сохранили в себе». Фанаты Андрея Губина

Пользователи в комментариях отметили, что Андрей Губин в детстве был очень красивым и симпатичным мальчиком. «Маленький Андрюша. Он и сейчас таким же хорошеньким остался, каким был в детстве».

Отметим, что Андрей Губин в недалеком будущем планирует вернуться на сцену. Его пиар-директор Тарас Ващищын ранее уже не раз намекал, что не за горами времена, когда песни исполнителя снова будут на вершине хит-парадов. По словам Ващищына, сейчас музыкант работает над новым материалом, который скоро смогут услышать все его фанаты.