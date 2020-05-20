Сын и дочь Виктора Дробыша накормили родителей чипсами собственного приготовления

Дочь композитора Виктора Дробыша Лида в Instagram рассказала, как они с братиком Даниилом накормили родителей чипсами собственного приготовления. На видео родители очень довольны своими наследниками. Они с радостью пробуют то, что сделали их дети.

«Мы с братиком приготовили чипсы! Самостоятельно! По рецепту из Tik Tok! Мы теперь повара! Всегда хотели хорошо готовить! У нас получилось! Всем очень понравилось! Я так рада! Готовили целый час! А все съели за 15 минут!» Лидия Дробыш

«Что самое главное надо воспитать в детях?» — спросил на видео довольный композитор. «Умение готовить!» — заявила его супруга Татьяна.

«Нет, они должны стать нашими кормильцами», — заметил Дробыш.

Напомним, что от второй супруги у Виктора Дробыша дочь Лида, которой недавно исполнилось десять лет, и сын Даниил. Ему в этом году будет девять лет. От первого брака у композитора сыновья Валерий и Иван.