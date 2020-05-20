«Делают это за рулем авто лакшери-класса»: Родион Газманов осудил жалующихся на безденежье звезд

Сын музыканта Олега Газманова Родион призвал звезд шоу-бизнеса перестать жаловаться из-за огромных финансовых потерь, вызванных отменой концертов и выступлений на корпоративах.

«Те артисты, которых я видел громко жалующимися, делают это за рулем автомобиля лакшери-класса, и в этом есть некое лицемерие». Родион Газманов

Как отметил певец, в стране действительно есть люди, которым нужна в период пандемии помощь. Но это точно не артисты с их заработками. Помогать он посоветовал пожилым людям, которые лишены возможности выходить из дома.

Ранее Родион Газманов со своей группой на 9 Мая обязательно приезжал с концертами в интернаты для пожилых людей. В этом году такое выступление из-за пандемии не состоялось. В то же время вместе со своими музыкантами он организовал концерт онлайн. При этом вместе с его командой в мероприятии согласились участвовать многие другие звезды шоу-бизнеса, сообщает «МК».