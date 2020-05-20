В Сеть попал снимок юной Орбакайте с сыновьями Никитой и совсем маленьким Дени

На одной из фанатских страничек певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография ее старшей дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте с двумя сыновьями – Никитой и Дени. Младшему сыну дочери Аллы Пугачевой на фотографии не больше четырех лет. У него красивые белокурые волосы как у мамы.

Видно, что на снимке Орбакайте безумно счастлива вместе со своими детьми. Тогда она еще, судя по всему, не знала, что ее ждет самая настоящая война за младшего сына с его отцом влиятельным бизнесменом Русланом Байсаровым.

Напомним, что в 2009 году Руслан Байсаров заявил, что его на тот момент уже бывшая супруга хочет увезти сына Дени на постоянное место жительства в Америку. В результате районный суд Грозного вынес решение, согласно которому Дени Байсаров должен проживать вместе с отцом.

На протяжении нескольких месяцев за ребенка шла ожесточенная борьба. К счастью, сторонам в итоге удалось договориться. К делу была подключена и сама Алла Пугачева, которая была на стороне дочери.