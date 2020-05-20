«Или женишься или не будем встречаться»: Кузнецова рассказала о муже-хореографе

Актриса Агния Кузнецова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем знакомстве с мужем танцором и хореографом Максимом Петровым. В сентябре 2015 года она вышла за него замуж. В прошлом году родила сына.

«С мужем я познакомилась на проекте «Танцы со звездами». Максим был очень обходительным молодым человеком. Дарил мне цветы. Он как раз приехал из Исландии, где работал. Выяснилось на репетиции, что Максим мой земляк. Он с Алтая, я с Новосибирска. Оба сибиряки. Так и появилась у нас симпатия и чувства друг к другу». Агния Кузнецова

При этом, как сказала звезда, муж долго не делал ей предложения, что ее напрягало.

«Я сказала ему. Или ты женишься на мне или мы не будем встречаться. Он взял паузу. Вскоре поехал в Исландию. Он там преподавал в танцевальной школе. Мы много важных моментов обсуждали по телефону. В итоге он решился. Подарил мне кольцо», — заявила она.