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«Каждый раз умираю»: Ивлеева показала мастер-класс по поеданию горячих пельменей

Звезда Instagram сняла смешной вайн на тему потребления обжигающих блюд.

«Каждый раз умираю»: Ивлеева показала мастер-класс по поеданию горячих пельменей
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl

Популярный Instagram- и YouTube-блогер Анастасия Ивлеева не перестает веселить поклонников своими задорными вайнами. В очередной видеопубликации звезда Интернета высмеяла свою особенность есть горячие блюда. В качестве примера Ивлеева взяла пельмешек и во всей красе продемонстрировала процесс.

«Как я пробую пельмешки. (Честно говоря, я так пробую все горячее и каждый раз умираю ахахах)»,  — рассказала актриса малых юмористических зарисовок. И спросила фолловеров: «А у вас как?».

«Жиза», «Я точно также», «Такая же история», «О боги, как знакомо», «Аналогично», «Теперь я знаю, ка это выглядит со стороны», «Почему-то ты напоминаешь меня», «Насть, не ты одна такая, я тож так пробую» — признались многие в комментариях.

При этом на Ивлеевой красовался черный парик. Любимица молодежи в принципе не отличается постоянством по отношению к своему образу – накануне, например, она предстала с совершенно новым цветом волос, который вызывал множество восторгов от поклонников.

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